В сети показали фото, как боевики на Донбассе маскируют свою военную технику

В социальных сетях активно обсуждают фотографии, на которых запечатлена замаскированная техника боевиков на Донбассе.
Снимки были опубликованы на странице "Necro Mancer" в Twitter.
На фотографиях видно, что танки боевики прикрыли танки сетками и сухой травой.
Пользователи под постом в один голос высмеяли такую маскировку.
"Х**ня это, а не маскировка. Это вам скажет каждый кто хоть однажды видел позиции с беспилотника", "По бедному, старательно, но палевно", "Это защитная сетка, которую используют для защиты растений и свежей штукатурки от солнечных лучей", - пишут под публикацией пользователи.
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные уничтожили в зоне ООС на Донбассе крупную диверсионно-разведывательную группу боевиков.