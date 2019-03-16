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В сети показали фото, как боевики на Донбассе маскируют свою военную технику

суббота, 16 марта 2019, 07:56

В социальных сетях активно обсуждают фотографии, на которых запечатлена замаскированная техника боевиков на Донбассе.

Снимки были опубликованы на странице "Necro Mancer" в Twitter.

На фотографиях видно, что танки боевики прикрыли танки сетками и сухой травой.

Пользователи под постом в один голос высмеяли такую маскировку.

"Х**ня это, а не маскировка. Это вам скажет каждый кто хоть однажды видел позиции с беспилотника", "По бедному, старательно, но палевно", "Это защитная сетка, которую используют для защиты растений и свежей штукатурки от солнечных лучей", - пишут под публикацией пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские военные уничтожили в зоне ООС на Донбассе крупную диверсионно-разведывательную группу боевиков.

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