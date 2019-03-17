До +17, дожди и снег: синоптики рассказали об изменчивой погоде в Украине

В воскресенье, 17 марта, погода в Украине будет изменчивой: местами стоит ждать небольших дождей с мокрым снегом, а местами будет по-весеннему тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"17 марта ночью на большей части Украины, днем в восточных областях, Приазовье, в Карпатах и на Закарпатье небольшой, местами умеренный дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Что касается диапазона температур, то днем стоит ждать 6-11°, в Карпатском регионе и на юге Одесской области 15-18° тепла; в горных районах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

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