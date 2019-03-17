NASA показало, как выглядит поверхность астероида Бенну: фото

Аппарат NASA OSIRIS-REx передал на Землю новые фотографии поверхности астероида Бенну, которые в этот раз сделаны крупным планом.

На сайте NASA говорится, что на снимках запечатлен регион, который располагается в северном полушарии небесного тела.

На снимке слева можно заметить множество камней, среди которых и крупные булыжники.

Два небольших изображения показывают детали двух других регионов. На верхнем изображении запечатлен булыжник шириной 15 метров, а на нижнем – пруд с реголитом.

Снимки передали специалистам 25 февраля, когда аппарат находился на расстоянии 1,8 километра от поверхности Бенну.

Миссия станции у астероида продлится до 2021 года. OSIRIS-Rex должен составить его карту и один раз коснуться поверхности для того, чтобы собрать образцы грунта.

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