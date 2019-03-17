РУС. | УКР.

воскресенье, 17 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

17 марта

04:41
NASA показало, как выглядит поверхность астероида Бенну: фото
03:34
Отец работал в МВД: в сети показали фото боевика по кличке "Хулиган", ликвидированного на Донбассе
02:36
​В Тернополе серьезно наказали маршрутчика-хама и его начальство: фото
01:30
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта
01:28
Пропагандисты Кремля оконфузились с немецким фейком о "ренессансе" в Крыму
01:05
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта
00:50
Милан - Интер Онлайн-трансляция матча
00:23
В сети появилось впечатляющее видео падения метеорита в небе над Сибирью
00:05
Олимпик - Динамо Онлайн-трансляция матча

16 марта

23:59
Бойня в Новой Зеландии: количество жертв увеличилось
23:43
Отравили "русским" ядом: подробности жуткой смерти свидетельницы против друга Путина в Италии
23:18
Управлял лично Путин: главный оккупант Крыма сделал громкое признание
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

NASA показало, как выглядит поверхность астероида Бенну: фото

воскресенье, 17 марта 2019, 04:41

Аппарат NASA OSIRIS-REx передал на Землю новые фотографии поверхности астероида Бенну, которые в этот раз сделаны крупным планом.

На сайте NASA говорится, что на снимках запечатлен регион, который располагается в северном полушарии небесного тела.

На снимке слева можно заметить множество камней, среди которых и крупные булыжники.

Два небольших изображения показывают детали двух других регионов. На верхнем изображении запечатлен булыжник шириной 15 метров, а на нижнем – пруд с реголитом.

Снимки передали специалистам 25 февраля, когда аппарат находился на расстоянии 1,8 километра от поверхности Бенну.

Миссия станции у астероида продлится до 2021 года. OSIRIS-Rex должен составить его карту и один раз коснуться поверхности для того, чтобы собрать образцы грунта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассмешил сети новостью о создании при космической компании духовной семинарии.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как победить Дракона, которого невозможно побороть революцией

Неужели долгожданное тепло: синоптики рассказали о погоде на выходные

Украинцев обрекают на болезни и смерть: в чем опасность новой инициативы Минздрава

Несмотря на крики о новой армии, мы видим только новые хищения - Андрей Билецкий

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: