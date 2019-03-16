​Сети насмешило заявление главного "космонавта" Путина о космических священниках РПЦ

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассмешил сети новостью о создании при космической компании духовной семинарии.

Об этом сообщает "Дождь".

"При Роскосмосе будет открыта духовная семинария. Заявил Дм. Рогозин. Там будут готовить космических священников", - говорится в сообщении.

Под новостью появилась волна забавных комментариев.

"Е*ать! Как же кадило то в невесомости?", "Бывший депутат госдумы Рогозин и Святой отец дербанят бюджетные средства", "Все... космонавтов больше готовить не будут... перекрестят и полетел...", "Все уже стало до степени смешения. Когда Роскосмос *бнулся о небесную твердь, сверху постучали", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассмешил своим заявлением о способностях Илона Маска.