NASA показало удивительное видео, как Луна "прогулялась" перед Солнцем

Американское космическое агентсво NASA обнародовало впечатляющее видео прохождения Луны перед Солнцем.

Видео опубликовано 13 марта на канале агенства в Youtube.

Луна начала проходить перед Солнцем 6 марта примерно в 5 часов вечера. Это продлилось до 9 часов вечера. В ролике явление показано в ускоренном виде.

"Относительные скорости и положения Луны, Солнца и Обсерватории солнечной динамики NASA привели к этому необычному лунному транзиту, где Луна, кажется, останавливается и меняет курс", - отметили в агентсве.

В пиковый момент Луна закрыла Солнце на 82%.

Как сообщал "Апостроф", израильский космический аппарат "Берешит" передал впечатляющее фото Земли. Снимок был сделан во время нахождения на эллиптической орбите на расстоянии в 37 600 км от поверхности Земли.

Ранее группа ученых из Швеции, Австралии и США обнаружила в почве на Луне древнейший камень земного происхождения.