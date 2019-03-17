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Отец работал в МВД: в сети показали фото боевика по кличке "Хулиган", ликвидированного на Донбассе

воскресенье, 17 марта 2019, 03:34

На Донбассе ликвидировали боевика Александра Каменева по кличке "Хулиган", который числился в базе данных сайта "Миротворец".

Об этом сообщает "Фашик донецкий" в Twitter.

"Привет Кобзону передаст зато", - подписал автор публикацию.

На скрине указано, что боевик принимал участие в боях за Дебальцево.

На сайте "Миротворец" говорится, что Каменев является гражданином Украины. Он проживал в поселке городского типа Новоалександровка Луганской области.

Кроме того, указано, что его отец ранее работал в УГСО при УМВД Украины в Луганской области.

В комментариях к публикации пользователи отметили "заслуги" боевика.

"Ну и по традиции пожелаем ублюдку: земля стекловатой", "Ах, какая потеря... Мог Ролдугиным стать, или на худой конец рогозиным (судя по дебильному е**лу), так нет, ему русский мир на Донбассе подавай", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились данные о боевиках так называемой ЛНР, ликвидированных на Донбассе в 2015 и 2018 годах.

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