Клички "Пиля" и "Носорог": в сети показали фото "груза 200" у боевиков ЛНР

В сети появились данные о боевиках так называемой ЛНР, ликвидированных на Донбассе в 2015 и 2018 годах.

Фото боевиков опубликовал на своей странице в Twitter пользователь с ником Necro Mancer.

Стало известно, что 28 мая 2015 года в районе населенного пункта Счастье Луганской области был убит россиянин Алексей Седых по кличке "Носорог". Родился он в 1984 году в селе Пономаревка Оренбургской области РФ.

"Больше на Чебурашку похож", "Типичный орк. Хорошо, что уже остывший", - пишут комментаторы.

26 июня 2018 года на Донбассе был ликвидирован боевик Олег Пилипчук по кличке "Пиля". Родился в 1965 году в городе Суходольск Луганской области.

"Хороший ополченец - мертвый ополченец", "Скурвился и умер", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", 1 марта 2019 года на Донбассе ликвидировали 27-летнюю девушку-боевика по кличке "Кира".