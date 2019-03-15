Кличка "Кира": в сети показали фото девушки-боевика, ликвидированной на Донбассе

На Донбассе ликвидировали 27-летнюю девушку-боевика по кличке "Кира".

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", публикуя ее фото.

"01.03.19 пополнилась очередным бойцом, позывной "Кира", данные уточняются. Все будет Украина и победа за нами!" – подписал фото офицер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото 36-летней женщины-боевика, ликвидированной на Донбассе. Она была санинструктором. Ее ликвидировали под Горловкой 1 марта.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.