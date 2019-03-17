​Во Львове произошло самое курьезное пьяное ДТП года: фото и видео

16 марта во Львове на проспекте Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты с лошадьми и автомобиля Lanos.

О необычной аварии сообщил в Facebook координатор ОО "Варта-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, публикуя соответствующее видео.

"О ДТП которое произошло 16.03.2019 в 20:10 между каретой и Ланосом, благодаря корреспонденту имеем видео, где четко видно, кто виноват и еще, как видно из видео на переходе даже не думал тормозить, чтобы дать людям пройти через пешеходный переход", - написал он.

Согласно информации полиции, виновником ДТП стал мужчина, управлявший каретой и создавший аварийную ситуацию на пешеходном переходе. Также сообщается, что мужчина скрылся с места ДТП.

Патрульные составили на мужчину постановление по ч.3 ст.127 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных, которые находятся в состоянии опьянения). Также инспекторы оформили все необходимые материалы ДТП.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 17 марта, в Киеве произошла авария с участием такси Uber, в результате чего пострадали четыре человека.