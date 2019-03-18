​Били ножом в шею: появились фото и новые подробности убийства военного под Харьковом

На теле украинского военного, которого нашли убитым возле кладбища в с. Калугин-Башкировка Харьковской области, обнаружили многочисленные колото-резаные раны шеи и рук.

Об этом сообщила Нацполиция области.

Так, труп мужчины был найден возле одного из местных кладбищ. Правоохранители зафиксировали на теле мужчины колото-резаные раны шеи и рук и синяки в области грудной клетки.

Впоследствии оказалось, что убитым является 37-летний уроженец Луганской области. Мужчина проходил военную службу в городе Чугуев Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы. Тело умершего было направлено в морг.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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