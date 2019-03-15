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Появились фото и фамилии бойцов ВСУ, погибших при взрыве на Донбассе

пятница, 15 марта 2019, 07:59

В среду, 13 марта, на Донбассе в блиндаже ВСУ произошел взрыв гранаты, в результате чего двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, публикуя фото погибших бойцов.

Так, в результате инцидента погиб Люшняк Виталий Олегович, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр, который родился в поселке Ятрань Новоархангельского района Кировоградской области.

Вторым погибшим оказался старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр, Бершадский Эдуард Валентинович, родившийся в г. Кропивницкий Кировоградской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время взрыва от поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области погиб спасатель-сапер и трое полицейских получили ранения. Кроме того, ранее появились подробности о взрыве у боевиков на Донбассе.

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