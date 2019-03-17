Под Харьковом найден мертвым украинский военный: первые подробности

В Харьковской области в лесу нашли мертвым военнослужащего ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 92-й ОМБр ВСУ.

Отмечается, что 16 марта в лесу близ поселка Клугино-Башкировка был найден гражданскими лицами неизвестный мужчина без признаков жизни. Во время выяснения личности было установлено, что погибший - военнослужащий по контракту.

"Солдат отсутствовал на службе 14.03.2019-15.03.2019, о чем было сообщено в соответствующие учреждения и были проведены мероприятия по розыску. По данному факту назначено служебное расследование и открыто уголовное производство по ст.115 ч.1 УК", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото и фамилии бойцов ВСУ, погибших при взрыве на Донбассе.