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​Жителей Мариуполя напугало странное ЧП со взрывом на "Азовстали": в сети делятся жуткими фото и видео
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​Жителей Мариуполя напугало странное ЧП со взрывом на "Азовстали": в сети делятся жуткими фото и видео

понедельник, 18 марта 2019, 08:14

17 марта на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе произошел пожар, жители слышали взрывы и видели яркие вспышки.

Фото и видео ЧП опубликовал 0629 со ссылкой на очевидцев.

Мариупольци в соцсетях писали, что пламя видно из разных районов города.

"А что это на Азовстали произошло? Не успела заснять начало, но был хлопок и осветило весь двор на 2-3 секунды как днём. Запах гари..", - написала мариупольчанка Анна Добрякова в группе "За экологически чистый Мариуполь".

По словам горожан, примерно в 18:30 в сторону МК "Азовсталь" поехали несколько пожарных машин.

В то же время, в пресс-службе Метинвеста информацию о пожаре не подтвердили, ссылаясь на обычный технологический процесс. Там сообщили, что на МК проводился "ежедневный слив попутных продуктов производства – шлака".

"Эта процедура обязательна в производстве и не несёт повышенной нагрузки на окружающую среду. Сегодня, 17 марта, с 18 до 19 часов производился слив на трёх участках. Учитывая, что время суток тёмное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошёл пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет. Просим доверять проверенным источникам информации и не сеять паники", - заявили в пресс-службе Метинвеста.

В ГСЧС в Донецкой области также не подтвердили информацию о пожаре.

В то же время мариупольцы подвергли сомнению информацию Метинвеста и ГСЧС.

"Я лично слышал взрыв. Я лично видел вспышку. Ну и не я один. Я начал снимать видео через 30 секунд после вспышки и взрыва. Фото сделано за 5 минут до видео. ГСЧС не факт, что были на заводе! Где видео? 18.30-18.40", - отметил Дмитрий Чичера.

Как сообщал "Апостроф", 6 марта под Днепром произошел пожар на заводе по производству пластмассовых изделий, который расположен в селе Камянка.

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