Ликвидация "ополченочки" на Донбассе: в сети раскрыли подставу

Девушка-боевик по прозвищу "Кира", о ликвидации которой стало известно недавно, оказалась жива.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer, публикуя фото доказательства нового фейка боевиков.

"Скорбуны в своем репертуаре: на фото две разные *елки, ни одна из них не родилась 25/06/91 и обе, насколько мне известно, живы", - подписал фото он.

На самом деле девушку зовут Ирина Чанчикьянц. Родом она из Красного Луча. Также блогер опубликовал несколько роликов с ее участием. В одном из них девушка рассказывает о том, что уже несколько лет занимается боксом, а на втором – учится стрелять. Но как отмечает блогер, у нее это "получается так себе".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото 36-летней женщины-боевика, ликвидированной на Донбассе. Она была санинструктором. Ее ликвидировали под Горловкой 1 марта.