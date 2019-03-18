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​В Днепре грузовик протаранил легковушку: опубликовано видео момента ДТП

понедельник, 18 марта 2019, 13:11

В сети появилось видео момента ДТП грузовика-зерновоза и автомобиля BMW, вследствие которого серьезно пострадал водитель легковушки.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующее видео.

Крупногабаритный грузовик двигался по проспекту Мазепы вниз и на пересечении с проспектом Нигояна столкнулся с автомобилем BMW. После удара грузовик вылетел на тротуар и врезался в вентиляционные трубы метро.

Сообщается, что вероятная причина ДТП - отказ тормозов у грузовика.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Он был госпитализирован в больницу Мечникова с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и множественными гематомами.

Отмечается также, что семья пострадавшего ищет свидетелей аварии.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Киеве автомобиль влетел в электроопору, после чего загорелся вместе с водителем, который остался зажатым в салоне.

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