Водитель чудом выжил: появилось видео первой минуты после жуткого огненного ДТП в Киеве

18 марта в Киеве автомобиль влетел в электроопору, после чего загорелся вместе с водителем, который остался зажатым в салоне.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Машина марки Renault Scenic с номерами BN226 Lt двигалась с высокой скоростью. Водитель не справился с управлением и влетел в столб.

"Сразу после столкновения автомобиль начал гореть, а водитель остался зажатым в салоне. Видеозапись предоставили ребята, которые достали водителя с пылающего авто", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта в Киеве произошла серьезная авария с участием ребенка, в которой пострадали два человека.

Также напомним, 15 марта в районе села Красная Слободка в Черкасской области в результате ДТП погибло два человека.