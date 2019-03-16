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​В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину: видео момента ДТП

суббота, 16 марта 2019, 16:29

16 марта на улице м. Гречко в столице автомобиль сбил женщину, которая переходила улицу по пешеходном переходу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"ДТП на пешеходном переходе на М. Гречко. Девушку забрала скорая - что-то серьезное с ногой или тазом, самостоятельно не могла подняться", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 15 марта в Днепре маршрутное такси сбило на пешеходном переходе пожилую пару, пострадавшие получили тяжелые травмы, но выжили.

Также ранее сообщалось, 8 марта на Троещине автомобиль Chevrolet Aveo службы такси Uklon сбил мужчину, который от полученных травм пострадавший скончался на месте. К подземному переходу необходимо было пройти около 100 метров.

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