​В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину: видео момента ДТП

16 марта на улице м. Гречко в столице автомобиль сбил женщину, которая переходила улицу по пешеходном переходу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"ДТП на пешеходном переходе на М. Гречко. Девушку забрала скорая - что-то серьезное с ногой или тазом, самостоятельно не могла подняться", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 15 марта в Днепре маршрутное такси сбило на пешеходном переходе пожилую пару, пострадавшие получили тяжелые травмы, но выжили.

Также ранее сообщалось, 8 марта на Троещине автомобиль Chevrolet Aveo службы такси Uklon сбил мужчину, который от полученных травм пострадавший скончался на месте. К подземному переходу необходимо было пройти около 100 метров.