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В Украине поймали российского шпиона по кличке "Ночь": фото и видео

понедельник, 18 марта 2019, 12:59

В Украине задержали уроженца Крыма, который был завербован российскими спецслужбами.

Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе контрразведки Службы безопасности Украины.

"Установлено, что сотрудники Управления ФСБ в АРК и г.Севастополь завербовали уроженца Крыма, которому был присвоен псевдоним "Ночь". Его задачей был сбор и передача актуальных сведений о местах дислокации военной техники ВСУ на территории Херсонской области, членов ДУК Правый сектор, лидеров крымскотатарских общественных объединений Аскер и батальона им. Н.Челебиджихана", - сообщили в ведомстве.

Первый раз украинца завербовали во время выезда на территорию АРК.

"Представители российской спецслужбы искусственно создали компрометирующую ситуацию. Кроме того, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи гражданина сотрудники ФСБ РФ заставили его дать ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в Крыму", - пишет пресс-служба СБУ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на оккупированной территории Донецкой области боевики задержали троих мужчин, которых обвинили в том, что они якобы являются "украинскими диверсантами".

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