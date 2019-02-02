Боевики ДНР обнаружили новых "украинских диверсантов": опубликованы фото и видео

На оккупированной территории Донецкой области боевики задержали троих мужчин, которых обвинили в том, что они якобы являются "украинскими диверсантами".

Об этом со ссылкой на так называемое "МВД ДНР" сообщает пропагандистский ресурс "Русская Весна".

Задержанных зовут Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев. По версии боевиков, они якобы были завербованы СБУ.

"Курс специальной подготовки для выполнения диверсий и терактов Иванов проходил на полигоне, расположенном в Николаевской области. Обучение проводилось в условиях повышенной секретности. Осуществлять преступную деятельность Юрию помогали Суровцев и Гаррюс, также завербованные СБУ", – утверждают боевики.

"В ходе проведения обыска по месту проживания одного из фигурантов было изъято более 40 килограммов взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы питания, а также прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления… Была установлена причастность задержанных к совершению серии диверсий и терактов на территории ДНР", – также добавили в "министерстве" оккупантов.



Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", оккупанты придумали новую страшилку про ВСУ и сеть женщин-агентов, которые работают на СБУ, выманивая боевиков на подконтрольную Украине территорию.