В Украину идет настоящее лето: синоптик уточнила, кому повезет

Рабочая неделя в Украине начнется с летних температур.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, понедельник, 18 марта, станет самым теплым днем в ближайшей перспективе.

В частности, совершенно летняя температура придет в Винницкую и Черновицкую области. Там, как ожидается, воздух прогреется до +17 +22 градусов.

Существенно прохладнее будет на востоке, где температура воздуха не вырастет выше +7 +11 градусов.

При этом во Львовскую область тепло еще не спешит. Дневная температура ожидается в пределах +6 +10 тепла.

На юге же температура будет еще ниже из-за холодной температуры моря.

Вцелом в Украине будет солнечно. Осадки возможны только на крайнем западе. В центре и на севере вероятный порывистый ветер.

В Киеве 18 марта также будет "сказка синоптическая".

Воздух прогреется от +18 до +20 градусов, однако ожидается и порывистый ветерок.

При этом Диденко отмечает, что продлится "лето" только день, а уже во вторник температура снизится. В частности, на запад и север придут облака и дожди.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.