Весна и пленные дети: в сети показали фото "праздника" от пропагандистов в Крыму

В сети показали фотографии с "праздничного" детского представления ко дню аннексии Крыма

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Весна весной,а диды по расписанию", - написала она и опубликовала фото.

На снимках видно отрывки с детской сценки, где они берут "врагов" в плен. Оккупанты в очередной раз задействовали младшее поколение для патриотического воспитания.

Также на концерте школьники презентовали рисунки войны и фото Второй мировой. А кроме этого дети спели и станцевали в военной форме.

Напомним, в сети показали фото празднования оккупантами в аннексированном Крыму дня Джанкойского района в Завет-Ленинском. При этом в празднике, кроме взрослых, были активно задействованы дети.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму провели очередной патриотический праздник, однако посетить его практически никто не захотел.