​Когда в Украине снова потеплеет: свежий прогноз от синоптика

Очередная волна потепления придет в Украину 23 марта.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebok.

"20 марта вся континентальная Европа погрузится в солнце и голубое небо. Антициклон с таким интересным двойным именем Hannelore охватит всех сухой воздушной массой. В Украине также особо серьезного ничего не предвидится, только атмосферный фронт какого-то далекого циклона Igor затронет слабыми дождями наши Центр и север, ночью - Запад (в Карпатах возможен мокрый снег), а завтра вечером еще и Харьковскую область. Юг Украины, большинство Центра и Востока будут в сухой погоде ", - написала синоптик.

По ее словам, на Западе, Севере, в Центре днем в среду ожидается +6 +9 градусов, на юге, на востоке и в районах центрального Днепра +10 +16 градусов.

В Киеве 20 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью 0 +2 градуса, завтра днем 6 +8 градусов.

"Потеплеет 23 марта, во Всемирный день метеоролога. Еще бы))", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, какой будет погода в Украине весной.