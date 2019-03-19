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​Готовьтесь к аномальному теплу: появился свежий прогноз по Украине до начала лета

вторник, 19 марта 2019, 07:27

Весна в этом году в Украине будет на несколько градусов теплее обычного, в апреле температура воздуха может подняться до 28 градусов тепла.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что с конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

О прогнозе погоды в Украине на 19-24 марта читайте в материале "Апострофа": Словно небо прорвало: синоптики рассказали о погоде на неделю.

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