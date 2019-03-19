Штурмовал СБУ в начале войны: украинский офицер показал фото нового "груза 200" у боевиков ЛНР

В сети показали фото боевика ЛНР, ликвидированного на Донбассе.

Снимки опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его словам, наемник по имени Денис Ребриков, погиб 18 марта 2018 года.

"Принимал активное участие в захвате УСБУ в Луганской обл. под началом Мозгового, стоял на блокпостах и выступал корректировщиком огня оккупантов. В настоящее время был боевиком МГБ", - написал он.

По данным сайта "Миротворец", Ребриков был ранее осужден Станично-Луганским райсудом за совершение разбойного нападения.

"После отбытия наказания в виде лишения свободы, занимался установкой спутниковых аннтен в Станице Луганской, но бизнес явно не заладился", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы документы и фото наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе.