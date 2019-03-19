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У Авакова сделали скандальное заявление по генералу, подозреваемому в убийствах на Майдане

вторник, 19 марта 2019, 23:04

В Министерстве внутренних дел не увидели причин для люстрации генерал-майора Нацгвардии Владимира Гриняка, которого обвиняют в соорганизации убийств участников Евромайдана и координации незаконных действий силовиков.

Об этом сообщает ресурс "Следствие.инфо".

Как отметили в ведомстве, в октябре 2015 Управление предотвращения коррупции и проведения люстрации МВД провело проверку Гриняка, но оснований для освобождения от должности не нашло.

"По результатам проведенной проверки оснований для применения к Гриняку В. П. запретов, предусмотренных частью третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очистке власти", не установлено", - говорится сообщении.

Также в МВД ответили, что якобы не знают, проводилось ли служебное расследование относительно причастности Гриняка к преступлениям против участников Революции Достоинства.

Однако в ресурсе отметили, что есть факты, свидетельствующие о причастности генерала Гриняка к незаконным действиям силовиков на Евромайдане.

"Именно Гриняк вероятно координировал "беркутовцев" и бойцов Внутренних войск во время разгона митингующих 18 февраля 2014 года в правительственном квартале Киева. Однако после победы Революции Достоинства Владимир Гриняк получил повышение по службе и руководящую должность в Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Несмотря на официальные обвинения, Гриняк продолжает работать в Нацгвардии.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Севастополе 22 февраля на площади Нахимова состоялось "чествование" бойцов спецподразделения "Беркут", противостоявших активистам Евромайдана в Киеве зимой 2014 года.

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