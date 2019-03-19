В Украине провели испытания суперброневика для ВСУ: опубликованы фото

В Украине военные провели испытания усовершенствованного бронеавтомобиля "Козак-2".

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Отмечают, что "Козак" уже проходил испытания на прочность в 2016 году, однако теперь его усовершенствовали. Машина обуздала бездорожье на полигоне под Житомиром. Проверяли его десантники, прежде, чем он поступит на вооружение в войска. Он прошел бездорожье, преодолевал водную преграду и показал надежность баллистической защиты – его обстреляли из стрелкового оружия.

"Начались испытания на танкодроме на полосе препятствий, где на бездорожье проверялась надежность и эксплуатация бронеавтомобиля в сложных условиях местности. После этого, на танковом огневом городке воины-десантники практически проверили броню и защитное стекло бронеавтомобиля "Казак-2". В частности, военнослужащие вели по машине огонь из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат - положительный", - говорится в сообщении.

Командующий ДШВ ВС Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский рассказал, что данный образец боевой техники зарекомендовал себя как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью.

Также на полигоне проводятся государственные испытания новой отечественной боевой бронированной машины "Казак-2М1". Этот броневик прошел те же испытания. Как отметили военные, машина, возможно, тоже поступит на вооружение ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине провели испытания беспилотника-разведчика для ВСУ.