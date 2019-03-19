В Украине провели первые испытания новейших боевых беспилотников для ВСУ

18 марта в Украине прошли испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.

Как сообщает Украинский милитарный портал, испытания проходили в Житомирской и Хмельницкой областях.

Маршрут передвижения беспилотника был опубликован ресурсом MilitaryAviation.In.Ua.

Портал напоминает, что переговоры о покупке этих БПЛА длились около двух лет.

Длина аппарата составляет 6,5 метров, а размах крыла - 12 метров. Беспилотник имеет радиус действия в 150 км, максимальную скорость полета 222 км/час и практический потолок полета 6750 метров.

Беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили беспилотник оккупационных сил Российской Федерации.