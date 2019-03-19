РУС. | УКР.

вторник, 19 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

19 марта

10:55
Затопило базу с "самолетами Судного дня": фото и видео смертельного наводнения в США
10:45
Легендарный украинский тренер вошел в топ-10 в престижном рейтинге
10:40
Бывший муж Юлии Наловой нарушил молчание после смерти певицы
10:32
​Над городом поднялся черный столб дыма: опубликовано видео сильного пожара на рынке в Запорожье
10:32
В шаге от юбилея: украинцы делятся поздравлениями с днем рождения Лины Костенко
10:30
У Путина похвастались испытаниями боевой подлодки: видео
10:20
Ситуация все хуже: олигарх Путина пожаловался на санкции США
10:13
Частные инвестиции в аэропорт "Киев" принесли столице 1,3 миллиарда гривен прибыли
10:12
Внезапно умер известный украинский журналист: фото
10:10
Дочь Майкла Джексона вышла в свет с бойфрендом после попытки суицида
10:09
Порошенко рассказал о пользе для регионов сотрудничества с ЕС
09:59
Вомбат Леонид: в сети высмеяли "грозный" выпад главаря ЛНР против Австралии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине провели первые испытания новейших боевых беспилотников для ВСУ

вторник, 19 марта 2019, 09:35

18 марта в Украине прошли испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.

Как сообщает Украинский милитарный портал, испытания проходили в Житомирской и Хмельницкой областях.

Маршрут передвижения беспилотника был опубликован ресурсом MilitaryAviation.In.Ua.

Портал напоминает, что переговоры о покупке этих БПЛА длились около двух лет.

Длина аппарата составляет 6,5 метров, а размах крыла - 12 метров. Беспилотник имеет радиус действия в 150 км, максимальную скорость полета 222 км/час и практический потолок полета 6750 метров.

Беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили беспилотник оккупационных сил Российской Федерации.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Словно небо прорвало: синоптики рассказали о погоде на неделю

Путинский режим бесповоротно падет - Влад Росс

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Дмитрий Корчинский

Как победить Дракона, которого невозможно побороть революцией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: