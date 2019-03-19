Внезапно умер известный украинский журналист: фото

В Запорожье умер известный журналист, представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины в Запорожской области Владимир Кучугурный.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что Кучугурный скончался 18 марта на 64 году жизни.

"Почти 18 лет Владимир Ефимович отдал труду в Национальном совете, с мая 2001 года он представлял интересы государственного регуляторного органа в Запорожской области. А начал свой путь Владимир Кучугурный в медиа-пространстве еще в далеком 1981 года, когда был зачислен на должность диктора в Комитет по телевидению и радиовещанию Запорожского областного совета народных депутатов", - сказано в сообщении.

Также Кучугурный работал в Запорожской областной государственной телерадиокомпании, Запорожской областной государственной администрации.

Национальный совет выражает искренние соболезнования семье журналиста, его близким и друзьям.

Прощание с Владимиром Кучугурным состоится в Запорожье с 13:30 до 14:30 в четверг, 21 марта, в Театре юного зрителя.

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