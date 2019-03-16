В Киеве умер журналист: коллеги обвиняют медиков в "феерическом пофигизме"

В субботу, 16 марта, умер украинский журналист, редактор ленты новостей издания Focus.ua Святослав Секунов.

Об этом сообщают на сайте Focus.ua.

Святослав скончался, не приходя в сознание, в столичной больнице № 8. Также коллеги отметили, что имеют много вопросов к врачам, которые не смогли помочь журналисту.

"У него были проблемы с печенью и язва. На этой неделе подскочила температура до 40,5. Ночью с пятницы на субботу ему стало совсем плохо. Вызвали "скорую помощь", но медики не захотели его забирать в больницу. По просьбе медиков мама Святослава подписала бумагу, подтверждающую, что ему сделали укол. Но потом выяснилось, что она также поставила свою подпись под отказом от госпитализации", - говорится в сообщении.

Также коллеги Секунова заявили, что его мама связалась с шеф-редактором сайта Focus.ua Михаилом Багинским.

"Слава был уже в тяжелом состоянии. Скорую вызвали еще раз и в этот раз Славу забрали в 8-ю больницу Киева.

Он уже был без сознания и его поместили в реанимацию с подозрением на внутреннее кровотечение. Но даже не сделали УЗИ, поскольку на выходных в столичной больнице нет врача - "узиста". Через пару часов Святослав умер от внутреннего кровотечения", - поделились коллеги.

Главный редактор Focus.ua Евгений Гордейчик пообещал родным Святослава сделать все возможное, чтобы виновные ответили за смерть коллеги.

"Я глубоко соболезную родным Святослава и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы медики, виновные в его смерти по причине феерического пофигизма и раздолбайства не то чтобы понесли заслуженное наказание. Это слишком пафосно и нереалистично. Но хотя бы долго вспоминали, что они поступили неправильно и так к людям относиться нельзя", - подчеркнул он.

А Михаил Багинский на своей странице в Facebook заявил, что вина лежит на медиках, которые проявили халатность и непрофессионализм.

"От себя добавлю, что я не могу оценить, какие у Святослава были шансы выжить. Я не специалист и когда я приехал к нему домой, он, как мне кажется, уже был в очень тяжелом состоянии. Однако я считаю ужасной ситуацию, когда сотрудники скорой помощи, приехавшие на вызов посреди ночи, не хотят везти человека в больницу, аргументируя это его безнадежным состоянием ("все равно умрет"), и пересменкой в больнице в девять утра, до начала которой он "никому не будет нужен". И чтобы узаконить это нежелание подсовывают матери на подпись бумагу "о том, что они сделали укол"", - написал он.

Также шеф-редактор указал на то, что врачи не хотели делать пациенту процедуры, объясняя это не приемным днем.

"Невозможность в больнице сделать УЗИ и еще какую-то процедуру (не запомнил ее название) из-за того, что "у нас не ургентный день" и рекомендация специалиста из Минздрава еще раз позвонить в 103, описать ситуацию, и, если есть в этом необходимость, потребовать перевода в другую больницу -- лишь вишенка на торте. Если скорая "принимает решение географически" (и не с первого раза), а человеку, сопровождающему больного, необходимо разговаривать с врачом (тем, который в реанимации за закрытой дверью), чтобы оценить, нужно ли человека перевозить в другую больницу, а затем требовать это по телефону, то это противоречит моим представлениям о том, как должна работать скорая помощь", - написал Багинский.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 8 февраля, в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.