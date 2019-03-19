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Вомбат Леонид: в сети высмеяли "грозный" выпад главаря ЛНР против Австралии
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Вомбат Леонид: в сети высмеяли "грозный" выпад главаря ЛНР против Австралии

вторник, 19 марта 2019, 09:59

В социальных сетях активно обсуждают последнее заявление главаря боевиков Леонида Пасечника, который пригрозил Австралии за то, что она ввела санкции против непризнанных республик.

"Санкции против демократии выглядят именно так. Постыдное решение Австралии, которое говорит лишь о том, что страна не может самостоятельно определять свою внешнюю политику. Все делают так, как им сказано", - написал он в Twitter.

Пользователи активно обсуждают заявление Пасечника.

аверное на пасеке пчелы покусали", "Он что с дубу рухнул!? Санкции они только на пользу!", "Напугать молодую республику вздумали? Выкуси, госдеп, мы тут свои кенгуру вырастим", "Надо депутатов законодательно заставить проходить раз в неделю (не реже) тест на наркотики и психиатра, а то уже сил нет такое читать", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в социальных сетях активно распространяется информация о том, что главарь боевиков так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник вскоре покинет занимаемую "должность".

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