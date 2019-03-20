Дожить до лета и умереть: названа новая дата конца света в 2019 году

Согласно ряду пророчеств, предсказаний, прогнозов нумерологов и уфологов, в течение 2019 года планета Земля 12 раз окажется под угрозой уничтожения.

Об этом пишет UAportal.

Отмечается, что 18 марта мог произойти апокалипсис, связанный с приближающимся парадом планет. Кроме этого дня, катастрофа может произойти еще 11 раз вплоть до 6 июня 2019 года.

Именно в этот день прогнозируют самые масштабные несчастия нумерологи, поскольку день и месяц будут давать в сумме 12.

Остальные 10 возможных концов света были взяты из предсказаний Нострадамуса, пророчеств о планете Нибиру и различных прогнозов псевдонаук.

По мнению конспирологов, роковой датой для человечества может стать 6 июня: именно в этот день вероятность гибели нашей планеты будет особенно велика.

Отмечается, что великий предсказатель Мишель Нострадамус, и известный уфолог Дэвид Монтейн пророчествовали, что с 8 по 18 марта на Землю обрушатся 100 несчастий, началом которых станет парад трех планет. Скорее всего, одним из этих небесных тел является смертоносная Нибиру. Своей убийственной гравитацией планета Х атакует две других звезды, а потом обрушится на Землю.

Как известно, влияние парада планет на жителей Земли никак не доказано, как и существование планеты Нибиру.

Как сообщал "Апостроф", американская провидица Хизер Спрага, известная своим предсказанием победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, заявила о том, что планета Нибиру действительно существует и готовится уничтожить Землю.