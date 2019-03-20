Грязь и горы мусора: появилось видео огромной очереди на выезд с оккупированного Донбасса

Житель оккупированной Горловки снял на видео дорогу к блокпосту так называемой "ДНР" на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут".

Ролик был опубликован в YouTube.

Автор видео рассказал, что в пешей очереди на блокпосте скопилось около тысячи человек. Люди в очереди скандалили и спорили, а также удивлялись, почему так много людей на выезд с оккупированной территории.

"Туалеты, автобусная остановка синего цвета (указал на видео) и другие ориентиры напоминают мираж и где-то далеко впереди виднеются на горизонте! Очередь расположилась на левой обочине. Старики с трудом переходят по грязи и лужам, переступая колею, которая четко отпечаталась от колес автобусов. Вдоль всей "сетки" - горы мусора!!!" - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 15 марта на контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорское" скончались двое граждан Украины, которые хотели покинуть оккупированную территорию Донецкой области.