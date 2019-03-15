В очередях на выезд из оккупированного Донбасса произошло две трагедии за день

15 марта на контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорское" скончались двое граждан Украины, которые хотели покинуть оккупированную территорию Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В 10:35 на КПВВ "Новотроицкое" во время поездки от блокпоста "Березовое-2" стало плохо 64-летнему мужчине. Скорая помощь прибыла на место в 10:45, но медики лишь констатировали факт смерти гражданина. Предварительный диагноз - инфаркт.

На КПВВ "Майорское" стало плохо еще одному украинцу. По информации ООС, в 11:40 он потерял сознание, с 12:00 до 12:15 медики пытались спасти ему жизнь. В итоге мужчина скончался.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что указанные случаи произошли вследствие того, что представители вооруженных формирований Российской Федерации продолжают практику создания длинных очередей для мирных жителей во время пересечения линии разграничения, что практически делает невозможным предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи наиболее незащищенным слоям населения", - сообщили в пресс-центре ООС.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 января в оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения скончались трое людей.