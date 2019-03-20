Хорошо отметили 5-летие аннексии: в сети обсуждают арест оккупантами в Крыму экс-президента

Оккупационный "Центральный районный суд" Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за "сопротивление работникам полиции".

Об этом сообщил атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов, передает "Крым.Реалии".

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них 2:00 ему засчитают, когда его задержали 18 числа", - сказал Акимов.

Российские силовики задержали Мешкова в Симферополе по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Позже его повезли на осмотр, однако, по словам Мешкова, следов алкогольного или наркотического опьянения у него не обнаружили.

Как известно, в конце февраля экс-президент Крыма раскритиковал оккупационные власти полуострова за "измену" России во время аннексии полуострова.

В соцсетях новость о задержании Мешкова вызвала ряд насмешек. В частности комментаторы обратили внимание, что событие совпало с годовщиной аннексии полуострова.

Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994).

Как сообщал "Апостроф", в России набирает обороты абсурдная идея по поводу Крыма.