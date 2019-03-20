​Участник АТО с экс-бойцами организовал нападение на своего брата: детали трагедии под Винницей

В селе Хоменко Шаргородского района бывший АТОшник с соратниками убил своего брата, местного предпринимателя Евгения Лыська, ради наживы.

Об этом сообщает местное издание "33 канал".

Так, к 33-летнему местному предпринимателю в масках ворвались двое грабителей. Они напали на хозяина, связали его и вынесли из дома около полумиллиона грн. и другие ценные вещи.

Ограбив, бандиты сели на евробляху немецкой регистрации и побежали. И хозяину удалось освободиться от скотча, которым его привязали, завести собственное БМВ и броситься вдогонку грабителям.

И как оказалось, в засаде возле его дома сидел его двоюродный брат и "наводчик" бандитов - участник АТО и бывший милиционер Владимир. Именно он дал приказ другому АТОшнику-бандиту Степану застрелить брата с боевого пистолета.

Правоохранителям, которые выехали на место преступления, удалось найти отпечатки пальцев бандитов на их автомобили. По оперативной базе засветились пальцы бывшего милиционера. В тот же двоюродного брата Евгения, ведь он уже получал условный срок за кражу автомобиля. За это и был уволен из правоохранительных органов.

Во время войны бывший милиционер Владимир побывал на службе в АТО. Как оказалось, именно с однополчанами и сколотили банду и этим преступлением запятнали репутацию боевых собратьев. Мужчину, который заказал брата, правоохранители застали в киевской квартире, которую снимал.

Бывший милиционер хорошо понимал, что его ждет, поэтому пошел на сделку со следствием и все рассказал. Наводчик также рассказал, что навел на брата из-за давней ссоры и зависти его успешности.

Впоследствии задержали еще одного из нападавших. По месту жительства двух участников банды изъято средства, бронежилеты, военную форму и оружие. Третий бандит-АТОшник Степан, который застрелил Евгения и, по словам задержанных, забрал с собой награбленное - до сих пор в бегах.

Убитого предпринимателя похоронили. Вдовой осталась молодая жена. 19 марта Евгению должно было исполниться 34.

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