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​Участник АТО с экс-бойцами организовал нападение на своего брата: детали трагедии под Винницей

среда, 20 марта 2019, 12:10

В селе Хоменко Шаргородского района бывший АТОшник с соратниками убил своего брата, местного предпринимателя Евгения Лыська, ради наживы.

Об этом сообщает местное издание "33 канал".

Так, к 33-летнему местному предпринимателю в масках ворвались двое грабителей. Они напали на хозяина, связали его и вынесли из дома около полумиллиона грн. и другие ценные вещи.

Ограбив, бандиты сели на евробляху немецкой регистрации и побежали. И хозяину удалось освободиться от скотча, которым его привязали, завести собственное БМВ и броситься вдогонку грабителям.

И как оказалось, в засаде возле его дома сидел его двоюродный брат и "наводчик" бандитов - участник АТО и бывший милиционер Владимир. Именно он дал приказ другому АТОшнику-бандиту Степану застрелить брата с боевого пистолета.

Правоохранителям, которые выехали на место преступления, удалось найти отпечатки пальцев бандитов на их автомобили. По оперативной базе засветились пальцы бывшего милиционера. В тот же двоюродного брата Евгения, ведь он уже получал условный срок за кражу автомобиля. За это и был уволен из правоохранительных органов.

Во время войны бывший милиционер Владимир побывал на службе в АТО. Как оказалось, именно с однополчанами и сколотили банду и этим преступлением запятнали репутацию боевых собратьев. Мужчину, который заказал брата, правоохранители застали в киевской квартире, которую снимал.

Бывший милиционер хорошо понимал, что его ждет, поэтому пошел на сделку со следствием и все рассказал. Наводчик также рассказал, что навел на брата из-за давней ссоры и зависти его успешности.

Впоследствии задержали еще одного из нападавших. По месту жительства двух участников банды изъято средства, бронежилеты, военную форму и оружие. Третий бандит-АТОшник Степан, который застрелил Евгения и, по словам задержанных, забрал с собой награбленное - до сих пор в бегах.

Убитого предпринимателя похоронили. Вдовой осталась молодая жена. 19 марта Евгению должно было исполниться 34.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по Киеву свободно разгуливает аферист, который наживается на семьях погибших украинских военнослужащих, вымогая деньги на лечение, якобы живых бойцов.

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