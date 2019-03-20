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Распороли живот: стало известно про убийство в Киеве 22-летнего участника АТО

среда, 20 марта 2019, 09:43

В одной из киевских квартир обнаружен убитый участник АТО.

Как сообщили УНН в правоохранительных органах, на теле мужчины многочисленные проникающие ножевые ранения. Труп обнаружили в ванной комнате. Также у покойного мужчины распорот живот.

Собеседник агентства уточнил, что убитый - гражданин Украины, 1996 года рождения. В данный момент другие сведения и обстоятельства совершения преступления не известны.

Начато досудебное расследование по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие устанавливает причастные к преступлению лица.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по Киеву свободно разгуливает аферист, который наживается на семьях погибших украинских военнослужащих, вымогая деньги на лечение, якобы живых бойцов.

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