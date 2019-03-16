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Под Винницей мужчина с ружьем устроил погоню за грабителями: фото бандитов и детали трагедии

суббота, 16 марта 2019, 09:57

В ночь на 16 марта двое вооруженных преступников в масках проникли в частное домовладение в Шаргородском районе Винницкой области.

Как сообщает заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, злоумышленники связали скотчем мужчину и женщину и завладели деньгами, а потом покинули место преступления на автомобиле Hyundai на еврономерах.

Потерпевшему удалось освободиться, после чего он на своем авто с охотничьим оружием пустился за преступниками.

Во время погони нападавшие съехали в кьювет, вышли из машины и применили оружие, нанеся мужчине смертельный выстрел.

С места происшествия они скрылись в пешем порядке в неизвестном направлении.

Полиция установила, что к преступлению могут быть причастны Чернявский Павел, 1976 г. р. и Волохов Николай, 1987 г. р.

На территории Винницкой области введена в действие полицейская операция "Сирена".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 февраля, в Ровно задержали главаря преступной группировки, которая действует на территории области последние восемь лет.

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