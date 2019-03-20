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В сети подняли на смех скрытую гениальность главаря боевиков ДНР: видео

среда, 20 марта 2019, 20:17

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин предложил организовать пересадку на пунктах пропуска для пассажиров автобусов, которые едут через КПВВ с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

"А Пушилин точно гений: идея заставить пенсов на КПВВ делать еще одну пересадку просто офигенная, я думаю, они будут очень рады постоять пару лишних часиков на ногах вместо тупого сидения в автобусе", – прокомментировал идею главаря боевиков блогер.

Столь же критически отнеслись к предложению Пушилина и в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 марта на контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорское" скончались двое граждан Украины, которые хотели покинуть оккупированную территорию Донецкой области.

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