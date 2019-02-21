​Может повторить судьбу Захарченко: в России рассказали о предупреждении для главаря ДНР

Главарь ДНР Денис Пушилин может повторить судьбу Александра Захарченко, который погиб вследствие взрыва в кафе "Сепар" на Донбассе.

Об этом пишет "Московский комсомолец"

По словам издания, взрывы в Донецке все оценивают как крупный намек Денису Пушилину на какие-то очень существенные обстоятельства.

"Ситуация напряжённая, процветание никак не наступает, и все шишки валят на главу республики", - комментирует ситуацию источник в окружении Пушилина.

Сообщается, что накануне Пушилин произвел многочисленные рокировки глав районов и городов, связанные с плохой уборкой улиц от снега и мусора. Впрочем, главный город - Донецк, в котором в январе как раз и возник мусорный коллапс, перестановки пока не затронули.

"Ситуация в Донецке сейчас такова, что не совсем понятно, у кого больше влияния на процессы в экономике - у довольно автономного правительства во главе с совершенно не публичным Александром Ананченко или у находящегося на виду Пушилина, на котором понемногу "виснет" все больше и больше негатива", - пишет издание.

Источники близкие к "руководству ДНР", утверждают, что взрывы были результатом не украинской провокации, а делом рук противников Пушилина внутри "самопровозглашенной республики".

"Жители Донецка оказались крайне разочарованы тем, что их лидер фактически не сдержал ни одного из своих предвыборных обещаний. В частности, осенью 2018 года Пушилин обещал вернуть национализированные рынки в частную собственность и даже создал для этого специальную комиссию, но она бездействует. Рынки все еще находятся в руках правительства ДНР. Кроме того, глава самопровозглашенной республики обещал добиться понижения цен в магазинах, однако к концу зимы стоимость товаров первой необходимости выросла в среднем на 30%. Это не говоря уже о том, что снег и мусор в Донецке систематически не убирают", - сообщил источник.

Как пишет издание, на бездействие "властей", с которым изначально связывались большие надежды, накладывается то, что Пушилин привел "во власть" выходцев из МММ, функционером которой он был до оккупации Донбасса. Его друзья привели своих друзей, и так далее. И, таким облазом, "общество воспринимают такую интеграцию во властные институты как надругательство над идеей ДНР - народной республики, а не финансовой пирамиды".

Как сообщал "Апостроф", главарь ДНР Денис Пушилин выдал "секретный" указ по выборам в Украине.