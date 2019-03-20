В сети показали фото и видео учений снайперов боевиков на Донбассе

В сети появилась видеозапись учений боевиков так называемой ЛНР, в частности снайперов и пулеметчиков.

Соответствующее видео и фото публикует на своей странице в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

По его словам, запись была сделана в начале 2019 года. На ней можно увидеть курсы "Снайперской школы" от так называемого "Координационного центра помощи Новороссии" (КЦПН) для боевиков ЛНР.

На видео присутствуют образцы вооружений, которые используют боевики, а также сам процесс тренировки стрельбы не только из снайперских винтовок, но и из тяжелого пулемета.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото снайпера боевиков незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ). На снимках можно увидеть боевика, целящегося из снайперской винтовки по позициях ВСУ, а также отдельные фото вражеского оружия.