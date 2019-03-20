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Боевики устроили украинским военным тяжелый бой: трое раненых

среда, 20 марта 2019, 20:57

С начала текущих суток, 20 марта, боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции войск Объединенных сил, из них пять - из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ООС.

Так, на востоке зоны операции враг бил из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Это произошло вблизи населенного пункта Лебединское.

На севере зоны боевых действий боевики дважды стреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 82-го калибра - вблизи населенных пунктов Песчаное и Старый Айдар; из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 – в районе населенного пункта Троицкое.

"В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что подразделения, которые обстреливал противник, "дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", россияне на Донбассе применяют против ВСУ и американских беспилотников ОБСЕ новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.

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