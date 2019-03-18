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​Боевики на Донбассе засветили фото своего снайпера

понедельник, 18 марта 2019, 12:39

В сети появились фото снайпера боевиков незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ).

Соответствующие снимки опубликовал в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"Роа зимой", - подписал он фото.

На снимках можно увидеть боевика, целящегося из снайперской винтовки по позициях ВСУ, а также отдельные фото вражеского оружия.

Автор поста предполагает, что возможным местом дислокации снайпера-боевика является так называемая зона "Призрака", хотя не утверждает наверняка.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе, вследствие которого два оккупанта были ликвидированы.

Напомним, на оккупированном Донбассе нашли тело росийского курсанта, который вместе с группой приехал из России к боевикам на стажировку.

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