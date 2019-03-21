Боевиков на Донбассе подловили на подготовке кровавых провокаций

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четверг, 21 марта 2019, 17:17

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение танков и обустройство минометной позиции возле жилых домов на Донбассе.

Об этом сообщается в опубликованном 20 марта отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Так, беспилотник наблюдателей зафиксировал три танка в населенном пункте Верхнешироковское (ОРДО), а также размещение одного танка у жилого здания в населенном пункте Степановка (ОРЛО).

"18 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 3 танка (Т-64) возле обустроенной рядом с домами, судя по всему, минометной позиции в н.п. Верхнешироковское (85 км к югу от Донецка)", - говорится в отчете.

По словам наблюдателей, подобный случай размещения тяжелой бронированной техники возле жилых домов был зафиксирован ранее и на временно оккупированной территории Луганской области.

"13 марта беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия зафиксировал 1 танк (Т-64) ориентировочно в 60 м от жилого здания в н.п. Степановка (62 км к западу от Луганска)", - рассказали они.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе обнаружили мощное оружие из России.

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