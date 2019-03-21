​Пострадал при взрыве: на Донбассе засветился очередной "боевой бурят" Путина

Стало известно, что украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали российского наемника из Бурятии Александра Курякова.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ( "Штирлиц").

"Особенности "гражданской" войны... Сорока на хвосте принесла что накануне в стахановского центральной больницы представители оккупационных войск привезли раненого с диагнозом "минно-взрывная травма, ампутация 3-й части нижне-правой голени". Врачи даже не удивились когда записывали в историю болезни данные раненого", - сообщает офицер.

Согласно информации, Курякин Александр Владимирович 1967 г.р., в/ч 69647, 37 омсбр ВС РФ родом из г. Кяхты (Республика Бурятия).

"Вскоре в одном из приказов МО РФ за обучение в Ростовской области ихтамнет Александр получит медаль "За отвагу" или "За боевые заслуги"", - добавил Штефан.

Как сообщал "Апостроф", появилось яркое видео сокрушительного удара бойцов ВСУ по позициям боевиков на Донбассе.