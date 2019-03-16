Война на Донбассе: украинские бойцы понесли потери

В субботу, 16 марта, российские оккупационные войска на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, в результате погиб один украинский боец, а еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В течение суток 16 марта противник два раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил. Кроме этого оккупанты на Донбассе два раза применяли вооружение запрещенное минскими договоренностями - минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что воины ВСУ дали достойный ответ противнику, однако их потери пока неизвестны, уточняются.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ обнародовал видео ликвидации на Донбассе пары снайперов боевиков.