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В Крыму заметили жену Януковича: фото

четверг, 21 марта 2019, 15:30

Супругу экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилу заметили 20 марта на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе, где, по данным СМИ, похоронен ее сын Виктор Янукович-младший.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

20 марта – день гибели Виктора Януковича-младшего. По словам очевидцев, за час до приезда Людмилы Янукович на кладбище прибыли охранники, они оцепили территорию, в том числе – могилу Януковича-младшего.

По сообщениям ряда киевских и севастопольских СМИ, Людмила Янукович после побега супруга в 2014-м году переехала в Крым. Ведет непубличную жизнь, живет на морском побережье под Севастополем и владеет несколькими магазинами продуктов питания. Эту информацию также подтверждают источники издания.

Напомним, Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на озере Байкал в России в возрасте 33 лет.

Как сообщал "Апостроф", младший сын экс-президента Виктора Януковича покоится на братском кладбище в Севастополе рядом с героями Крымской войны XIX века.

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