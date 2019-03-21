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Волонтеры рассекретили российского подполковника и его солдат, воевавших на Донбассе: фото и видео

четверг, 21 марта 2019, 15:01

По фотографиям, опубликованным в социальных сетях, удалось обнаружить очередные доказательства участия кадровых российских военных в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщается в блоге "sled vzayt".

В частности, подполковник и командир батальона морской пехоты 61-й бригады Северного флот РФ Дмитрий Софронов зафиксировал свое нахождение на Донбассе в разгар боев лета-осени 2014 года.

Служба подполковника Софронова в 61-й ОБрМП, дислоцирующейся в поселке Спутник Печенгского района Мурманской области, подтверждается многочисленными фото с офицерами и ветеранами бригады, а также его собственным снимком с подписью "домой! на Спутник".

По состоянию на август 2014 года Дмитрий Софронов находился в должности командира батальона морской пехоты. Упоминания об этом можно найти в статье "Вираж судьбы" на сайте газеты Минобороны России "Красная Звезда".

"Наиболее интересную фотографию командир батальона Дмитрий Софронов выложил в ноябре 2015 года. На ней Софронов в военной форме без знаков различия стоит на фоне здания со следующими особенностями: оранжевой стеной, распахнутой белой дверью, окном с рамой белого цвета и светлыми волнистыми шторами в помещении. Данное здание расположено в Луганске на территории бывшей войсковой части №3035 Национальной гвардии Украины. Убедиться в этом можно, просмотрев новостные сюжеты 2014 года с войсковой части №3035. В кадр несколько раз попадает место, напротив которого фотографировался подполковник Софронов", – отмечают волонтеры.

Совпадают характерные детали здания со снимка российского комбата: цвета стены, дверей, оконной рамы; особенности декоративной отделки стены, конструкции двери; небольшие повреждения штукатурки с правой стороны.

"В январе 2016 года в фотоальбом Софронова загружен еще один примечательный снимок. Хотя он был сильно обрезан (вероятно, чтобы скрыть определенные детали), однако получилось выяснить, что, как и предыдущее фото, этот снимок сделан в августе-сентябре 2014 года в Луганске на территории войсковой части №3035", – говорится в материале.

Также в комментариях к фото отметили, что наколенники на подполковнике "неуставные". Такие наколенники входят в комплект защиты рук и ног, который используется Национальной гвардией Украины.

"Учитывая звание и должность – командир батальона морской пехоты, подполковник Дмитрий Софронов, скорее всего, командовал или входил в круг командования подразделений 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота, которые в августе-сентябре 2014 года воевали на Донбассе. Судя по фото- и видеосъемке, фиксировавших технику 61-й ОБрМП в полевых лагерях и при перемещении в Ростовской области, это была ротная тактическая группа в составе не менее 20 бронетранспортеров БТР-80, шести самоходных установок 2С23 "Нона-СВК", инженерной техники и техники материального обеспечения", – делают вывод волонтеры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Сирии погиб боевик ЧВК "Вагнер", который воевал на Донбассе.

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