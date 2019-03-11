Наемник Путина с Донбасса и Сирии угодил в "бригаду 200": фото

В Сирии погиб боевик ЧВК "Вагнер", который воевал на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Боевик Путина, который был солдатом ЧВК "Вагнер" Еремин Андрей Алексеевич родился 19 мая 1984 года в российском городе Никольск. Он погиб в Сирии, но также принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

"Еремин Андрей Алексеевич "Ерема"/"Ермак" (Никольск, 19/05/84) из ЧВК "Вагнер" воевал на Донбассе, погиб в Сирии 01/11/17", - написал блогер и опубликовал его фото.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Александра Протоцкого по кличке "Доктор", который "дружил" с писателем-террористом Захара Прилепина.