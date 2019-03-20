РУС. | УКР.

среда, 20 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

20 марта

23:15
На выборы в Украину пытались прорваться 24 россиянина
23:05
На Донбассе ликвидировали "Психа" из батальона Прилепина: опубликованы фото
22:52
В сети показали фото и видео учений снайперов боевиков на Донбассе
22:24
В Италии беженец поджег автобус со школьниками: фото
21:55
Между Украиной и США разгорается крупный скандал: в чем суть
21:37
Известных социологов обвинили в манипуляции данными по выборам президента
21:26
Любимчик Путина выдал в сети пост ненависти о России
21:20
Он не захочет: чемпион мира оценил возможность боя с Владимиром Кличко
21:05
В шубе от Louis Vuitton и смелой юбке: Тина Кароль похвасталась безупречным чувством стиля
20:57
Боевики устроили украинским военным тяжелый бой: трое раненых
20:55
Тимошенко рассказала об основных пунктах своей социальной доктрины
20:37
Под Ровно поймали организатора массовых фальсификаций на выборах: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе ликвидировали "Психа" из батальона Прилепина: опубликованы фото

среда, 20 марта 2019, 23:05

На Донбассе был ликвидирован российский наемник Алексей Грушко (Бойко).

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав фотографии боевика.

Как стало известно, российский наемник был убит 19 марта. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Грушко (Бойко) родился в российском городе Таганрог в Ростовской области. На Донбассе служил в бригаде писателя-боевика Захара Прилепина под позывным "Псих".

Стоит отметить, что на своей странице в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте наемник идентифицировал себя как сотрудника ФСБ России.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе.

Помимо этого, в сети также опубликовали документы и фото другого наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: