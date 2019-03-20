На Донбассе ликвидировали "Психа" из батальона Прилепина: опубликованы фото

На Донбассе был ликвидирован российский наемник Алексей Грушко (Бойко).

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав фотографии боевика.

Как стало известно, российский наемник был убит 19 марта. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Грушко (Бойко) родился в российском городе Таганрог в Ростовской области. На Донбассе служил в бригаде писателя-боевика Захара Прилепина под позывным "Псих".

Стоит отметить, что на своей странице в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте наемник идентифицировал себя как сотрудника ФСБ России.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе.

Помимо этого, в сети также опубликовали документы и фото другого наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе.