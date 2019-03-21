Врачи отреагировали на скандал со смертью роженицы с младенцем под Житомиром

По словам врачей Черняховской райбольницы в Житомирской области, где 17 марта умерла роженица и ее младенец, женщину привезли в роддом уже с мертвым ребенком.

Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, "в больницу женщину привезли "скорой" 17 марта около пяти часов утра и ее ребенок к тому времени уже был мертв".

По словам главного врача Черняховской районной больницы Виталия Николайчука, у женщины из-за мертвого ребенка возникло немало осложнений, что часто случается в таких случаях, поэтому спасти роженицу медикам не удалось.

Свою вину медики отрицают. В то же время расследования уголовного производства по данному факту продолжается.

Как сообщал "Апостроф", в Ровенской области разгорелся скандал из-за смерти младенца, родители которого обвиняют в ЧП медиков.